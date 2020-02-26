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Kruse, Ersun Yanal'ın taktiğine alışamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın dayanıklılık ve enerji üzerine bir oyun inşa etmesi Max Kruse'yi isyan ettirdi.

26.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:11

'nin son haftalardaki kötü oyununa takımın Alman futbolcusu Max Kruse'nin isyan ettiği öğrenildi. Takımın oyun kurucusu olan yıldız futbolcu takımda yaşanan sistem ve taktik sıkıntı sebebiyle tam olarak performansını da yansıtamıyor. Kariyeri boyunca Almanya'da top koşturan ve ilk kez ülkesi dışına çıkan Kruse, Bundesliga'da taktiksel oyun üzerine oynamaya alışkındı.

TEK BAŞINA MÜCADELE ETMEKTE ZORLANIYOR

Ancak sarı-lacivertlilerde tam tersi bir durum söz konusu. Transferlerin gecikmesi, sakatlıklar ve ayrılıklar sebebiyle yaşanan değişimler en çok Alman yıldızı etkiledi. Bunun yanısıra teknik direktör Ersun Yanal'ın dayanıklılık ve enerji üzerine bir oyun inşa etmesi de futbolcuyu zorladı. Verdiği topu alamayan, pas trafiği olmadığı için takımı yönetemeyen, kanatlar olmadığı için de tıkanan oyunu açamayan deneyimli futbolcu tek başına mücadele etmekte zorlanıyor. Kruse'nin bu konuyla alakalı sıkıntılarını yakın çevresiyle paylaştığı ifade edildi.

FENERBAHÇE KANAT OYUNCULARI OLMADAN MAÇA ÇIKIYOR

Sarı-lacivertli takımda en önemli sorunlardan biri de kanatların olmadan maça çıkılması. Rodrigues sakatlığı sebebiyle derbide yoktu. Devre arası ise Moses takımdan ayrıldı. Inter'e transfer olan Nijeryalı yıldızın gitmesi iyice kanatları zayıflattı.

(Skorer)

Kruse, Ersun Yanal'ın taktiğine alışamadı

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (1)
EMEKLI GAZETECI:HAYDAA SEZON Bitti. . . NEDEMEK ALISAMAMAK TAKIMDA 3/4 ALMANYA Kökenli TÜRK FUTBOLCUDA VARKEN. . ALMANCANDAMI KIT ACABA. . ? LÜZUMSUZ SEBEP ARAMA. . .
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