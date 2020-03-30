Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim

Fenerbahçe , geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edildi.

"EVDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Kruse "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA