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Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olduğu iddia edilen Max Kruse, "Benim hastanede olduğumu yazanlar var. Evdeyim, iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin" dedi.

30.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:24

Fenerbahçe , geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edildi.

"EVDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Kruse "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim" dedi.

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Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim

Kaynak: İHA

Etiketler: Fenerbahçe, Spor

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Yeni tip koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
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