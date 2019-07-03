03.07.2019 19:40
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Kruse, resmen Fenerbahçe'de

Kruse, resmen Fenerbahçe

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Kruse, sarı-lacivertli ekiple geçtiğimiz hafta ön sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe Kulübü, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurarak, "Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse'e, kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasında bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Werder Bremen, Fenerbahçe, Güncel

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