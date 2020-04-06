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Kruse ve Datome; "Türkiye'de koşullar ve tedbirler iyi, güvendeyiz"

İstanbul DHATürkiye'nin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, ülkemizdeki yabancı futbolculardan övgüler almaya devam ediyor.

06.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:01
Kruse ve Datome;

İstanbul DHA

Türkiye 'nin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, ülkemizdeki yabancı futbolculardan övgüler almaya devam ediyor.

Fenerbahçe Beko'da 5 yıldır forma giyen İtalyan oyuncu Gigi Datome ile sarı-lacivertlilerin Alman futbolcusu Max Kruse, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken, Türkiye için "Burada gerekli her şey var" dediler.Sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra diğer tedariklerin hemen yapılabildiğini belirten Kruse; sosyal medya hesabından takipçileri ile yaptığı canlı sohbette şu anda ülkemizde bulunmaktan dolayı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını, her türlü ihtiyacını kolaylıkla bulabildiğini söyledi. Max Kruse, "Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi durumda. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" açıklamaları yaptı.

Datome ise "Türkiye çok iyi tedbirler aldı. Ancak herkes gerekli dikkati gösterdiği zaman daha iyi sonuç alınır. Şu an dünya üzerinde acil bir durum var ve bu duruma odaklanmak gerek. Vaktimi evde geçiriyorum. Siparişlerimi Türkçe veriyorum. 5 yıl boyunca burada kalıp Türkçe öğrenmemek utanç verici olurdu" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, DHA, Spor
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