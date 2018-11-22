Kruvaziyer Liman' Projesi İhale Aşamasına Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Kruvaziyer Liman Projesi'nin ihale aşamasına geldiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya
Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Toplantısı'nın konuğu olan Türel, Kruvaziyer Liman Projesi'nin ihale aşamasına geldiğini, gelecek dönem Antalya'da 4 yeni yat limanı olacağını ifade etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel, Barcelona
'da şehir merkezinde yedi kruvaziyer liman olmasına rağmen Antalya'da kruvaziyer limanının olmamasının büyük eksiklik olduğunu kaydetti.
Türel, limanla ilgili ilk adımı attıklarını, dünyanın en önemli yatırım danışmanlık firmalarından birinin de gayretleriyle ihale prosedürlerini hazırladıklarını vurguladı.
Antalya,Menderes Türel
22 Kasım 2018 Perşembe 12:58