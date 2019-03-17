Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar

Başbakanlığı döneminde Türkiye'de yatırım ortamını 17 sıra birden yükseltmeyi başaran AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ülke için bu zamana kadar başardıklarını şimdi de İstanbul'da gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. İstanbul'a dair turizm hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizme özel önem verecek. Belediyelerin görevinin, kentlerin yatırım ortamını düzelterek daha çok istihdam sağlamak olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İstanbul'un yıllık geliri şu anda 232 milyar dolar. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı 75 milyar dolar daha arttırarak 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu her yıl ortalama 15 milyar dolarlık fazladan katkı anlamına geliyor" dedi.

"HEDEFİMİZ 22 MİLYONA ÇIKARMAK"

Paris, Londra, New York gibi kentlerin nüfusunun yaklaşık iki katı turist ağırladığını ve turizmden önemli bir gelir elde ettiklerini ifade eden Yıldırım, "İstanbul 13,5 milyon turist ağırlıyor. Bizim hedefimiz 5 yılın sonunda bu sayıyı 22 milyona çıkarmak. Özellikle daha fazla para harcayan gelir grubu yüksek turistleri hedefliyoruz. İstanbul doğası, tarihi ve coğrafik özellikleriyle muhteşem bir şehir. Bunu yabancılar da biliyor. Bu kent dünyada görülmek istenen şehirler arasında beşinci sırada yer alıyor. Aslında her şey hedefe uygun. Bizim yapmamız gereken şey ise turist ile İstanbul'u buluşturmak. Planlarımızı da buna göre yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

"BU PARA İSTANBUL'DA DOLAŞACAK"

Yenişafak'ın haberine göre; Yenikapı'da yapılacak olan kruvaziyer limanına binlerce yolcu taşıyan 8 geminin aynı anda yanaşabileceğini anlatan Binali Yıldırım, "Bir turist normalde 650 dolar harcarken, kruvaziyer turisti 2000 ile 5000 dolar arasında harcama yapıyor. Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı İstanbul ile tamamen bütünleşmiş, parklar ve kültürel etkinliklerle çevrili, dünyanın en ünlü anıtlarından birinin yakınında yapacağız. Bu liman, kentin yeni ve etkileyici bir parçası olacak. Kruvaziyer limanı sayesinde İstanbul'un turizm hedeflerine daha da yaklaşılacak. Binlerce turist Yenikapı'dan kente dağılacak. Taksiye binecekler, alışveriş yapacaklar, yemek yiyecekler. Bu para İstanbul'da dolaşacak ve ekonomiye katkı yapacak" diye konuştu.

49 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI

Her yıl 500 bin üst gelir grubu turistin giriş yapacağı Yenikapı Kruvaziyer Limanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla birlikte hayata geçirilecek. Yenikapı'ya aynı anda 8 gemi yanaşabilecek. 700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek ve doğrudan bin 500, dolaylı olarak ise 49 bin kişiyi istihdam sağlayacak liman, İstanbul ekonomisine yılda 1 milyar dolar katkı sağlayacak.