Kruvaziyer Limanlarıyla İstanbul'a 800 Bin Turist Gelecek

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a yapılacak iki kruvaziyer limanı sayesinde her yıl ortalama 800 bin turist geleceğini belirtti.Yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyelerin görevinin, kentlerin yatırım ortamını düzelterek daha çok istihdam sağlamak olduğunu ifade eden Yıldırım, İstanbul'un yıllık geliri şu anda 232 milyar dolar olduğunu kaydetti.Önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı 75 milyar dolar daha artırarak 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, "Bu her yıl ortalama 15 milyar dolarlık fazladan katkı anlamına geliyor." diye konuştu.İstanbul'un Paris, Londra, New York gibi kentlerin nüfusunun yaklaşık iki katı turist ağırladığını ve turizmden önemli bir gelir elde edildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:"İstanbul 13,5 milyon turist ağırlıyor. Bizim hedefimiz 5 yılın sonunda bu sayıyı 22 milyona çıkarmak. Özellikle daha fazla para harcayan gelir grubu yüksek turistleri hedefliyoruz. İstanbul, doğası, tarihi ve coğrafi özellikleriyle muhteşem bir şehir. Bunu yabancılar da biliyor. Bu kent dünyada görülmek istenen şehirler arasında 5. sırada yer alıyor. Aslında her şey hedefe uygun. Bizim yapmamız gereken şey ise turist ile İstanbul'u buluşturmak. Planlarımızı da buna göre yaptık."Yenikapı'ya kruvaziyer limanıBinali Yıldırım, Yenikapı'da yapılacak olan kruvaziyer limanına binlerce yolcu taşıyan 8 geminin aynı anda yanaşabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:"Bir turist normalde 650 dolar harcarken, kruvaziyer turisti 2 bin ile 5 bin dolar arasında harcama yapıyor. Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nı İstanbul'la tamamen bütünleşmiş, parklar ve kültürel etkinliklerle çevrili, dünyanın en ünlü anıtlarından birinin yakınında yapacağız. Bu liman, kentin yeni ve etkileyici bir parçası olacak. Kruvaziyerlimanı sayesinde kentin turizm hedeflerine daha da yaklaşılacak. Her yıl 400 bin üst gelir grubu turistin giriş yapacağı liman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla hayata geçirilecek. Yenikapı'ya aynı anda 8 gemi yanaşabilecek. 700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek ve doğrudan 1500, dolaylı 49 bin kişiyi istihdam edecek liman, İstanbul ekonomisine yılda 1 milyar dolar katkı sağlayacak. Ayrıca Galataport kapsamında yapılacak Salıpazarı (Karaköy) Kruvaziyer Limanı ile yılda 400 bin turisti ağırlayabileceğiz. Bu iki limandan her yıl ortalama 800 bin turist gelecek. Böylece binlerce turist kente dağılacak. Taksiye binecekler, alışveriş yapacaklar, yemek yiyecekler. Bu para İstanbul'da dolaşacak ve ekonomiye katkı yapacak."Yıldırım, Tarihi Yarımada'nın yoğun turist akımına hazırlanacağını belirterek, Suriçi'nin tarihin ve medeniyetin yaşayan açık hava müzesi olacağını söyledi. Yıldırım, fuar ve kongre turizminin önemine de dikkat çekti.