Kruvaziyer ve Dev Konteyner Gemilerini Marmara'ya Çekecek Karar

değerlendiren S Bilişim Danışmanlık'tan analist Serdar Sement şunları söyledi: "Bu karar Marmara
'ya daha çok büyük ölçekli gemilerin gelmesinin önünü de açtı. Buna deniz otobanları deniliyor. İmalat sanayi kapasitemizin büyük olduğu coğrafyalara deniz otobanlarını kaydırmamız şart.Deniz otobanlarını bir şekilde Marmara'ya yaklaştırmamız lazım.Hem ihracatçımızın hem ithalatçılarımızın mal sevk maliyetlerini ciddi şekilde düşürebiliriz. Marmara bölgesinde ciddi bir liman kapasitemiz var. Hem ihracatta hem de ithalatta bu limanlar gayet iyi çalışıyor. Özel sektör liman yatırımlarında istekli. Fakat biz bu limanları özelleştirdiğimiz halde istatistik olarak baktığımızda dış ticaret mal ve sevk ithalatında maliyetlerimizde kayda değer bir değişim olmadı.Dış ticarette mal sevk ve tedariğinde ölçekli ve düşük maliyetli bir gemi trafiğine kavuşabilirsek bizim üretim sektörümüzün rekabet gücü bundan ciddi fayda sağlar. Dev konteynerlere standart tarife uygulanması sayesinde büyük gemiler Boğazlarımızı kullanırsa küçük gemilerden kaynaklanan trafik de azalır. Bu büyük gemiler zaten gece trafiğini kullandıkları için rahatlık sağlıyorlar. Ölçek etkisi de trafiği daha düzenli hale getirir. Bu düzenleme bizim Boğaz trafiğini daha etkili kılmamızı da sağlayacaktır"
KAÇ GEMİ LİMANLARI KULLANDI
2018 Ekim sonu itibariyle toplam Türkiye
'deki limanlara uğrayan gemi sayısı toplam 125.615.060 gros ton ile Türk bayraklı 32 bin 724, yabancı bayraklı ise 558.663.875 gros ton ile 28 bin 892 oldu. Kruvaziyer gemi olarak ise Ekim sonu itibariyle 247 yolcu gemisi limanlara uğrarken yolcu 210 bin yolcu trafiği meydana geldi.
Marmara
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:50