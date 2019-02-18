18 Şubat 2019, 11:00
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Milan'ın 35 Milyon Euroluk Transferi Krzysztof Piatek Durdurulamıyor

Milan'ın devre arası transfer döneminde Genoa'dan renklerine bağladığı Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, 5 maçta attığı 6 golle takımını sırtlıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın, Gonzalo Higuain'i Chelsea'ye kiralamasının ardından Genoa'dan 35 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer ettiği Krzysztof Piatek, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Cumartesi günü Atalanta deplasmanında rakip filelere 2 gol bırakan ve ligde Milan formasıyla çıktığı 5 maçta 6 gol sayısına ulaşan Polonyalı forvet, Higuan'in İtalyan ekibinde çıktığı 22 maçta attığı 8 gollük performansını yakalaması an meselesi.

Chelsea,İtalya Serie A,Milan
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
XXXXX: Milike benziyor Naapolideki belkide yeni bir lewandowski doğuyor kimbilir.
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VAR-49: Bizim ileri zekalı takımlar ucuza kapmazlar böle topcuları böylede pişman ederler adamı. !!
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...: adamın resmini görünce ozan tufan zannettim iyimi :))
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KSY: disiplin.oz veri hepsi bu hayatini nasil kazanacagini ogrenmek cok basit
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VURGUNCU: polonya sağlam futbolcular yetiştiriyor aslında sadece polonya değil soğuk ülkeler genel olarak futbol anlamında gelişim içerisinde dünya futbolunda baskın duruma geçiyor gibiler eskiden sıcak ülkeler baskın olurken günümüzde soguk ülke futbolu gelişim içerisinde
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