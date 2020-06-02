KSBÜ'den DPÜ'ye Ziyaret

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) yönetimi Dumlupınar Üniversitesi yönetimine ziyarette bulundu.

KSBÜ'den DPÜ'ye Ziyaret
02.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:20
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) yönetimi Dumlupınar Üniversitesi yönetimine ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ve Prof. Dr. M. Cem Algın ile Genel Sekreter Kutlu Önal eşlik etti.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen iadeiziyarette her iki üniversite yönetimi de karşılıklı olarak iyi dileklerini ilettiler.

Görüşmede ayrıca ortak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılarak, ortak altyapı planlamaları, mevcut sorunlar, eğitim çalışmaları ve gelecek yıl planlamaları da ele alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Dumlupınar Üniversitesi, Sekreter, Kütahya, Rektör, Güncel, Haber

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