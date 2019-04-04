Ksbü'den Yeni Nesil Eğitime Destek

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından Kütahya
, Afyonkarahisar
, Manisa
ve Uşak
'ı kapsayan TR33 Bölgesi'nde başlatılanYeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı'nda (YENEP), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) proje ortağı oldu.
KSBÜ'de düzenlenen törende, Rektör
Prof. Dr. Vural Kavuncu
ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kavuncu, TR33 Bölgesi'ne hizmet veren ZEKA'nın, Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulması için 10 milyon lira hibe vereceğini hatırlattı.
Programın hayata geçirilmesi için Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'a bağlı 54 ilçedeki milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzalandığını anımsatan Kavuncu, şöyle konuştu:
"Üniversitemiz, proje ortağı olarak sağlık sektörü ile sınırlı olmak üzereatölye uygulamalarında kullanılacak sanal ve artırılmış gerçeklik uygulama içerikleriningeliştirilmesinde katkı sağlayacak. Bunun dışında teknolojik gelişmelerin yakın gelecekteoluşturabileceği yenilikler ve bu yeniliklerin günlük yasama nasıl etki edeceği konusunda fikiralışverişinde bulunacak. Ayrıca atölyelerde geleceğin sağlık sektörü çalışanlarının (üniversiteöğrencilerinin) tecrübe kazanabilmesi adına ilgili bölüm öğrencilerinin atölyelerde yardımcıolarak görev almalarına yönelik Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile iş birliği çerçevesindeprojenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olacak."
Kavuncu, program sayesinde çocukların dünyadaki dijital değişim ve dönüşümü yakalayabileceğini sözlerine ekledi.
Afyon, Uşak, Kütahya, Güncel
Kaynak: AA