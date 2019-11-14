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KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu'dan 10 Kasım açıklaması Açıklaması

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Tavşanlı ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne resmi olmayan kıyafetle katılmasına ilişkin, "Resmi olmayan kıyafetle protokolde yer almış olmamı kabul ediyor ve özür diliyorum.

14.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:40KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu'dan 10 Kasım açıklaması Açıklaması
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne resmi olmayan kıyafetle katılmasına ilişkin, "Resmi olmayan kıyafetle protokolde yer almış olmamı kabul ediyor ve özür diliyorum. Ancak Atatürk'e saygısızlık olarak yapılan değerlendirmelere, daha ötesi yapılan siyasi yorumlara katılmam mümkün değildir." ifadesini kullandı.
Kavuncu, törendeki kıyafetine ilişkin bir gazetede yer verilen haberdeki eleştiriler konusunda yazılı açıklama yaptı.
O gün, Tavşanlı'daki törenin ardından bir derneğin düzenlediği Ata'ya Saygı Tırmanışı etkinliğine katıldığını, bu nedenle üzerinde dağ yürüyüş kıyafetlerinin bulunduğunu aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 7 saat sürecek dağ yürüyüşü ve yol için geçecek zamanı hesaba kattığımızda zaman kısıtlılığı anma törenlerinde resmi olarak bulunmamıza fırsat vermiyordu. Bu özel günde saygı ve minnettarlığımızı göstermek amacı ve istekliliği içerisinde biz de grup olarak Tavşanlı ilçemizdeki törenlere katılma kararı aldık. Tavşanlı'daki törenlere resmi kurum temsiliyeti ile değil, sade bir vatandaş olarak katılım sağlamayı amaçlamış ve törene gelenlerin yan tarafta pozisyon almış iken o anda beni tanıyan ve hürmet eden hemşehrilerimizin telkinleri ile acaba arkada durduğumda da başka türlü eleştiri alır mıyım şeklinde düşünerek, spontane olarak öndeki protokolün yanına geçtim.
Resmi olmayan kıyafet ile protokolde yer almış olmamı kabul ediyor ve özür diliyorum. Ancak Atatürk'e saygısızlık olarak yapılan değerlendirmelere, daha ötesi yapılan siyasi yorumlara katılmam mümkün değildir. Aksine o gün sade bir vatandaş olarak saygımızı göstermek niyetiyle törene ekip olarak katıldık. Sonrasında meşakkatli bir tırmanış ile 2072 metre zirveye tırmanarak şanlı Türk bayrağımızı ve bu özel gün nedeniyle Atatürk posterini dalgalandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık."

Mustafa Kemal Atatürk, Vural Kavuncu, Tavşanlı, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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