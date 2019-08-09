"KSBÜ yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Kütahya
Sağlık Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, üniversite bünyesindeki tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını bildirdi.
Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kurulmasına rağmen KSBÜ'nün Türkiye
'de öncelikli tercih edilen üniversiteler arasına girdiğini belirtti.
YKS sonuçlarına göre KSBÜ'ye 858 öğrencinin kayıt yaptırmasının beklendiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
"Yeni bir üniversite olmamıza rağmen yine geçen sene olduğu gibi tüm bölümlerde yüzde 100 doluluk sağladık. Türkiye'nin sağlık temalı devlet üniversitesi olan üniversitemizin bu kadar rağbet görmesinin nedenini gösterdiğimiz performanstan dolayı olduğunu açıklayabiliriz. Üniversiteler arasında rekabetin giderek arttığı ülkemizde, üniversitemizin eğitiminin çağdaş ve kaliteli olması için çalışmalar yaptık. Dijital ortamda öğrenci yönetim sisteminden gelişmiş laboratuvar donanımlarına, teknolojik olarak donatılmış dersliklerden öğrenci için oluşturulan sosyal alanlara kadar pek çok konuda hazırlıklar yaptık."
Prof. Dr. Kavuncu, KSBÜ'de iyi bir eğitim ve müfredatın öğrencileri beklediğini sözlerine ekledi.