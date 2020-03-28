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KSK, tesislerini sağlık çalışanlarına açtı

İZMİR'in Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), tüm tesislerini sağlık çalışanlarının hizmetine açma kararı aldı.

28.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:46
KSK, tesislerini sağlık çalışanlarına açtı

İZMİR'in Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), tüm tesislerini sağlık çalışanlarının hizmetine açma kararı aldı. Spor camiası olarak ilk ateşi kendilerinin yaktığını söyleyen KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi bizle irtibata geçti. Hazır olduğumuzu söyledik. Halkımızın sağlığı için her fedakarlığa hazırız" dedi.

Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları için anlamlı bir işbirliği hayata geçiriliyor. İzmir 'in köklü kulüplerinden KSK, tüm tesislerini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı.

Kulübün 3 spor salonu, 35 oda ve 70 yatak kapasiteli kamp tesislerini sağlık çalışanları için hazır tuttuklarını belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, bu adımla birlikte İzmir'in bir ilke daha imza attığını söyledi. Büyükkarcı, "Göztepe, Altınordu, Altay ve Buca kulüpleri de böyle bir katkıyı seve seve yapacaklardır. Tüm İzmir kulüpleri, bu sese kulak verecektir. Bizler spor camiası olarak ilk ateşi yakan olduk. Tüm İzmir'in dinamiklerini, 'haydi İzmir' diyerek, taşın altına ellerini sokmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yetkililerden gerekli izinleri aldıkları belirten Büyükkarcı, "Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi bizle irtibata geçti. Hazır olduğumuzu söyledik. Halkımızın sağlığı için her fedakarlığa hazırız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karşıyaka, Çiğli, İzmir, Güncel

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