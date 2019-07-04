KSK Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven açıklama

ALTYAPIYA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN SONUÇLARI ORTADA

Altyapı yarışmacı takımlarımız İzmir'de küçük, yıldız ve gençlerde ilk üçte yer alırken; Türkiye'de yine bu üç kategoride ilk sekiz takım arasına adını yazdırdı. Sezon içinde gösterdiği performansla U19 Milli takım aday kadrosuna seçilen ve Balkan Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla müthiş maçlar çıkaran Yaren Işık gururumuz oldu. Altyapıya verdiğimiz önem devam ettiği sürece daha nice Yaren'leri bu seviyelerde göreceğimizden şüphem yok.

YENİ SEZONDA ÇITAYI YÜKSELTİYORUZ

Gelecek sezon A takımımızda Tamer Çamlıbel ile yola devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezon kiraya verdiğimiz oyuncularımız, altyapıdan A takıma yükselen oyuncularımız ile beraber bir iki nokta transfer ile güçlü bir takım sahada göreceksiniz. İlk hedefimiz Playoff. Playoff'ta da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Sezon sonunda Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlardan biri biz olursak kimse şaşırmasın.

FEDERASYON VOLEYBOLUN YAŞAMASI İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMALI

İki sene önce federasyon kulüp ilişkilerinin güçlenmesi, kulüplerin federasyona karşı menfaatlerinin korunması, kulüplerin gelirlerinin artması ve özellikle yabancı oyuncu sistemine karşı kulüpler birliği kurulması önerisinde bulunduk. Yaptığımız öneriye neredeyse tüm kulüpler sıcak bakarken bir anda nedenine anlam veremediğimiz bir şekilde çoğu kulüp bu birliğe gerek olmadığını söyleyerek organize ettiğimiz toplantıya dahi katılmadı. Şimdi ise aynı konular üzerine tabiri caizse bu kulüpler ağlıyorlar, birçoğu da kapandı ve ne yazık ki kapanmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor.

FEDERASYON ALTYAPIDA BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRMELİ

Altyapı turnuvalarında üç kategoride Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Bunun için hatırı sayılır harcamalar yaptık. Sözde kulüplerin yanında olan federasyon ise bu harcamaların çok altında bir tutarı harcırah adı altında geri ödeyecek. Turnuvaya katılan birçok altyapı kulübü bu organizasyonların altından nasıl kalkıyor merek ediyoruz. Özellikle bazı Anadolu kulüplerinin turnuvalara gelmemesi veya gelememesi bu durumun bir göstergesidir. Ama federasyon lige katılım payını tam zamanında bizden istiyor. Kısacası bize borçlu olan TVF bizden para istiyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok.

GENÇ OYUNCULAR BAŞARIYA DEĞİL PARAYA YÖNLENDİRİLİYOR

Oyunculara yüksek bedeller ödeyen kulüpler kısa sürede çıkmaza girerek kapanıyor. Federasyon ise buna çanak tutuyor. Örnek olarak 19 yaşında 40.000 TL alan bir oyuncuya menajerlerin dayatmasıyla 100.000 TL veren kulüpler var. Sonucunda ne oluyor? Bir sezon sonra kapanıyorlar. Genç yaşta başarıya değil paraya yönelen oyuncular yaratılıyor. Bu şekilde voleybolumuz bir yere gelmez.

Devlet destekli kulüpler devletin parasını çarçur etmek yerine gençlik kulüplerine sponsor olması gerekiyor. Altyapıya önem verilmeli. Ancak voleybolumuzun geleceği bu şekilde sağlam temellere oturacaktır. Her türlü spor branşının izlenilirliği ve popülerliği, altyapısı güçlü, arkasında taraftarı olan güçlü camialar sayesinde artar. Bir iki sezon boy gösterip daha sonra kapanıp yok olan kulüpler ise spora sadece zarar verirler. Maalesef voleybolda da bu tip kulüpler son yıllarda çok görülmektedir.

VOLEYBOLUN MARKA DEĞERİ

Son yıllarda kapanan kulüpler ve özellikle yarışmacı hakkını devreden kulüpler maalesef marka değerini her geçen gün daha da aşağılara çekiyor. Özellikle yarışma hakkının devredilmesinin spor ruhuna çok ters bir durum olduğunu düşünüyoruz.

Geldiğimiz noktada ligde Playoff oynayabilecek iki takım kuracak oyuncu potansiyelimiz var. Bu üç senedir mücadelesini verdiğimiz sistemin sonucudur. Bu sistemden ödün vermeden, "Altyapımız Herşeyimiz" diyerek yolumuza devam edeceğiz.

Karşıyaka voleybolu, bütçesiyle orantılandığında Türk voleybolunun parlayan yüzüdür.