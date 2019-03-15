Kso Başkanı Ayhan Zeytinoğlu İşsizlik Oranı Ve Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

İşsizlik oranında sezonsal olarak da artış yaşandığı ocak, şubat aylarına yönelik değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Maalesef önümüzdeki bir iki ay daha işsizlik oranında benzer artışların devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi. İstihdama yönelik uygulamaya alınan teşviklerin işsizlik oranında da toparlanma sağlayacağını belirten Zeytinoğlu, "Biliyorsunuz hükümetimiz tarafından, iş dünyamıza, istihdama yönelik sekiz farklı teşvik uygulamaya alındı. Biz bu teşviklerin olumlu etkilerini seçim sonrasında göreceğimizi düşünüyoruz. 2019'un ikinci çeyreğiyle birlikte hem sezonsal hem teşviklerin etkisiyle işsizlik oranının azalabileceğini düşünüyoruz." dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini de değerlendirdi

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, gelirler yüzde 9.7 oranında artarak 66.9 milyar TL, giderler yüzde 33.2 oranında artarak 83.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şubat ayında bütçe 16.8 milyar TL açık verdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, bütçe giderlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, "Bütçe giderlerinde enflasyonun çok üzerinde artış olduğunu görüyoruz. Bütçe gelirlerindeki yavaşlamanın ise ekonomideki dalgalanmanın etkisi olduğunu düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede denk bütçeyi savunuyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler