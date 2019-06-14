14.06.2019 14:25
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KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; nisan ayında cari denge 1.3 milyar dolar açık verdi.

Ocak-nisan döneminde cari açık 3.3 milyar dolar olurken, yıllık cari işlemler açığı ise 8.6 milyar dolara geriledi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede yıllık cari açığın nisan ayında da beklentilere uygun olarak gerilediğini ifade ederek, "Yıllık cari açıktaki bu azalışta dış ticaret açığındaki iyileşme ana etken oldu. Bunun yanında hizmetler dengesi kaynaklı girişler de pozitif katkı sağladı." dedi. Mayıs ayında da yıllık açıkta gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyleyen Zeytinoğlu, "Mayıs ayında, tarihi rekor seviyede ihracat gerçekleştirdik. İthalatın da gerilemesi sonucu dış ticaret açığı yüzde 76.6 oranında azaldı. Buradan, yıllık cari açıkta mayıs ayında da hızlı düşüş göreceğimizi bekliyoruz." dedi.

Açığın finansmanına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Finansman tarafına baktığımızda nisan ayında, doğrudan yatırımlarda 578 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında 4.5 milyar dolar net çıkış oldu. Bunun yanında resmi rezervlerin de nisanda 2.8 milyar dolar azaldığını görüyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler
Ayhan Zeytinoğlu, Güncel

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