KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 Yılı işgücü verilerini değerlendirdi

2019 yılı ekonominin yavaşladığı bir yıldı. Ekonomideki bu yavaşlama işsizlik oranına da yansıdı ve 2009'dan bu yana en yüksek işsizlik oranı görüldü. Bununla birlikte önemle üzerinde durduğumuz genç nüfustaki işsizlik oranı da 5.1 puan artışla yüzde 25.4'e yükseldi." dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 yılında istihdamda gerilemeler yaşandığını belirterek, "2019 yılında 658 bin kişi istihdam kaybı yaşanmış. 2018 sonu itibariyle 549 bin kişilik istihdam sağlanmıştı. Sektörlere baktığımızda bir önceki yıla göre, sanayi sektöründe 113 bin kişi, inşaat sektöründe 442 bin kişi ve tarım sektöründe 200 bin kişi istihdam kaybı yaşandığını, yalnızca hizmetler sektöründe 98 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz." dedi.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'yu kapsayan TR42 Bölgesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, "TR 42 Bölgesi'nde işsizlik oranı 3.3 puan artışla yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Bu oran Türkiye genelinin 0.2 puan altında. TR 42 Bölgesi'nde işgücüne katılım 2018'e göre 16 bin kişi artarken istihdam edilen kişi sayısı 39 bin artmış. TR 42 bölgesinde de Türkiye geneli ile paralel sanayi ve tarım sektöründe istihdam kaybı yaşanırken, hizmetler sektöründe istihdam artışı olduğunu görüyoruz. İstihdam edilenlerin sektörel dağılımlarına baktığımızda, sanayideki istihdam yüzde 35.8'den yüzde 35.4'e, tarım sektöründeki istihdam yüzde 15'den 13.3'e gerilerken, hizmetler sektöründeki istihdam yüzde 49.2'den yüzde 51.3'e yükseldi." dedi.

Kaynak: Bültenler