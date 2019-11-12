KSO Başkanı Zeytinoğlu Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, önümüzdeki dönemde cari dengenin fazla vermeye devam edeceğini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerinin açıklandığını kaydetti.

Cari dengedeki iyileşmenin eylülde de beklentilerle uyumlu devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, "Cari işlemler fazlası eylülde geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlasının 5 milyar 895 milyon dolara yükseldiğini memnuniyetle görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, bu gelişmede dış ticaret açığının düşük seyretmesinin ve turizm gelirlerindeki güçlü artışların devam etmesinin etkili olduğunu anlatarak, "Önümüzdeki dönemde cari dengenin fazla vermeye devam edeceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA