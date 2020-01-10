KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik oranında son iki aydır düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Ekim ayında işsizlik oranı, eylüle göre 0.4 puan gerileyerek yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Sezonsal olarak bu dönemlerde artması beklenen işsizlik oranının gerilemiş olmasını olumlu değerlendiriyoruz." dedi. Zeytinoğlu, işsizlik oranındaki mevcut seviyenin hala yüksek olduğunu ve2018 yılının aynı döneminin de 1.8 puan üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımını değerlendiren Zeytinoğlu, ekim ayında tarım dışında diğer sektörlerde istihdam artışı olduğunu söyleyerek, "Ekim ayında, eylüle kıyasla istihdam edilenler sanayide 120 bin, inşaatta 65 bin, hizmetlerde 122 bin kişi yükseldi. Tarımda ise mevsimsel olarak 405 bin kişilik azalma var. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında istihdam kaybı yaşanan sanayi sektöründeki bu artışı sevindirici buluyoruz. Önemli istihdam kayıplarının yaşandığı inşaat sektöründe yaratılan 65 bin kişilik istihdamı da olumlu değerlendiriyoruz." dedi.