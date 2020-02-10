KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik oranında aylık bazda küçük de olsa gerilemenin devam ettiğini, 2018 yılının aynı ayına göre ise 1 puan yükseliş olduğunu söyleyerek, "İşsizlik oranı kasım ayında, ekime göre 0.1 puan gerileyerek yüzde 13.3 olarak gerçekleşti.

Kasım'da, ekim ayına göre istihdam kaybının 174 bin kişi olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Tarım, inşaat ve hizmetler sektöründe ekim ayına göre istihdam kaybı yaşanırken, sanayi sektöründe 92 bin kişilik artış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Sanayi sektöründeki istihdam, 2018 yılı kasım ayına göre ise 102 bin kişi arttı. Böylece sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 20.4'e yükseldi.İstihdamın sürdürülebilirliği açısından sanayi sektörünün önemini her zaman dile getiriyoruz." dedi.