KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ekim ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Odamız tarafından her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı ilimizde yüzde 70.7 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan gerilerken geçen aya göre 0.2 puan arttı.

Hem Türkiye geneli hem Kocaeli kapasite kullanım oranlarında ufak da olsa artışların olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 52'si kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Aylık bu artışta ilimizin öncü sektörlerinden, ihracatımıza da en büyük katkıyı veren otomotiv sektörü öne çıkıyor. Bu ay Kocaeli'de otomotiv sektörü kapasite kullanım oranı yüzde 78 olarak gerçekleşti. Benzer şekilde Türkiye genelinde de otomotiv sektörü yüzde 80 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri de kapasite kullanım oranı ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, "Ekim ayı anketine yanıt veren firmaların bir önceki aya göre yüzde 22'si kasım ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 20'si siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58'inde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 16'sı dış siparişlerinin kasım ayında arttığını belirtirken, yüzde 14'ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 70'inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Firmalarımızın iç ve dış talep beklentilerinin geçen ay ile paralel olduğunu göz önüne alırsak, kasım ayı kapasite kullanım oranlarında da aylık benzer artışlar göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.