KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı sanayi üretimini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ve kasım ayında aylık yüzde 0.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1'lik artış gösteren sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Sanayi üretiminde ılımlı artış ivmesi sürüyor. Üretimdeki artış ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de güçlendiriyor." dedi.

Sanayi üretiminde temmuz 2018'den bu yana en yüksek oranlı artışın yaşandığına dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu: "Yüzde 5'in üzerindeki artışları önemli buluyoruz. Çünkü 2018 yılının aynı ayında yüzde 7'lik gerileme olmuştu. Kasımda böyle bir artış göreceğimizi de bekliyorduk. Ancak bunun süreklilik kazanması da gerekiyor." dedi. Zeytinoğlu, aylık bazdaki yüzde 0.7'lik sınırlı artışı, üretimde toparlanmayı göstermesi bakımından olumlu değerlendirdi.

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan, ara malı ve sermaye malı üretimindeki toparlanmanın 'olumlu sinyaller' verdiğini söyleyen Zeytinoğlu, "Kasım ayında imalat sanayinde aylık yüzde 1.1, yıllık yüzde 5.3 artış olmuş. Ara malı imalatı aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 6.7 artmış. Sermaye malı üretiminde de aylık yüzde 2.4, yıllık yüzde 7.5 olduğunu görüyoruz. Yatırım artışlarının göstergesi olan bu kalemlerde gerçekleşen ortalamanın üzerindeki artışları değerli buluyoruz." dedi. Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünlerdeki aylık yüzde 6.8, yıllık yüzde 17.8'lik artışı olumlu değerlendirdi.