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KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Nisan ayı enflasyonunda gerileme bekleyebiliriz"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dünya genelinde yaşanan pandeminin etkilerinin nisan ayında daha etkili görülebileceğini belirterek, "Koronavirüs salgını ile gıda dışındaki taleplerdeki azalış ve kur baskısı olmasına rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü...

03.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:46
KSO Başkanı Zeytinoğlu:
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dünya genelinde yaşanan pandeminin etkilerinin nisan ayında daha etkili görülebileceğini belirterek, "Koronavirüs salgını ile gıda dışındaki taleplerdeki azalış ve kur baskısı olmasına rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri ile nisan ayı enflasyonunda gerileme bekleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında hem TÜFE hem de ÜFE'de yaşanan gerilemenin devam edeceğini beklediklerini kaydetti.
Mart ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0,57 artışla yıllık yüzde 11,86'ya gerilediğini aktaran Zeytinoğlu, aylık bu artışta gıda ve sağlıkta yaşanan yükselişin etkisini gördüklerini belirtti.
Zeytinoğlu, ayrıca petrol fiyatlarındaki gerilemenin de enflasyona olumlu etkisinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ulaştırma grubu enflasyonu aylık yüzde 1,91 geriledi. Dünya genelinde yaşanan pandeminin etkileri nisan ayında daha etkili görülebilecek. Koronavirüs salgını ile gıda dışındaki taleplerdeki azalış ve kur baskısı olmasına rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri ile nisan ayı enflasyonunda gerileme bekleyebiliriz. Mart ayında ÜFE aylık yüzde 0,87 artışla yıllık yüzde 8.50'ye geriledi. Baz etkisiyle bu ay ÜFE'de gerileme olacağını bekliyorduk. Önümüzdeki aylarda hem baz etkisi hem de talep yetersizliğiyle gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli Sanayi Odası, Koronavirüs, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››KSO Başkanı Zeytinoğlu: 'Nisan ayı enflasyonunda gerileme bekleyebiliriz' - Haberler

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