KSÜ'de bu yıl 700 bebeğe yoğun bakım hizmeti sunuldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, hastanede bu yıl prematüreler de dahil 700 bebeğe yoğun bakım hizmeti sunulduğunu bildirdi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salon'unda düzenlenen "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kutlama etkinliğinde konuşan Rektör Can, sağlık alanında üniversitede büyüme ve gelişmenin devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda anne-bebek sağlığı konusunda da son yıllarda önemli atılımlar yapıldığına, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi bünyesinde kuvöz sayısının 39'a yükseltildiğini ifade eden Can, "Hastanemizde bu yıl 700 bebeğe yoğun bakım hizmeti sunuldu. Yapılan yeniliklerle Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bölgenin ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir aşamaya ulaştık. Hem şehrimize hem bölgemize sağlık alanında önemli hizmetler sunuyoruz. Genç ve dinamik alanında uzman ekibimizle bölgemizde öncü tedavilere imza atıyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecektir." diye konuştu.

Sağlık alanında ilgili kurum ve kuruluşlarla üst düzeyde işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Can, insan sağlığının kutsal olduğu bilinciyle hizmet eden hastane personeline ve bu kutsal hizmete destek veren kurum ve kuruluşlara katkıları ve işbirlikleri için teşekkür etti.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Yener de kurumlarının anne-bebek sağlığı konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş'ta bebek ölüm oranlarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Yener, bu rakamları daha da aşağıya çekmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal ise hastanede anne-bebek sağlığı konusunda yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Sadık Yurttutan da son 6 yılda hastane bünyesinde gerçekleştirilen prematüre tedavileri hakkında bilgiler verdi. Yatak sayısının 6 yılda 8'den 39'a ulaştığını ifade eden Yurttutan, son bir yılda 700 bebeğe yoğun bakım hizmeti sunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi tanıtım videosu gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 17 Kasım Dünya Prematüre Günü için hazırlanan pastayı Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 700 gram olarak dünyaya gelen ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görerek yaşama tutunan 5 yaşındaki Gazi Yaşaroğlu ile kesti.

Etkinlikte KSÜ Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde "Yılın Prematüre Hemşiresi" seçilen Feyza Kavan'a çiçek ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA