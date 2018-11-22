Ksü'de "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) akademik personeline, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan proje kapsamında Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi verildi.
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binalarındaki bilgisayar sınıflarında başlayan eğitimlerin açılış dersine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da katıldı.
Üniversite bünyesinde yürütülen bu tür çalışmaları önemsediklerinin altını çizen Rektör Can, çağın ihtiyaçlarını tespit ederek muasır medeniyetler seviyesine erişmek için azimle çalışmak ve üretmek gerektiğine dikkat çekti.
KSÜ'yü Türkiye
'de en iyi olarak nitelenen üniversiteler ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ile yarışır duruma getirmek için gerekli çalışmaları yapacak alt yapıya sahip olduklarını dile getiren Can, var olan imkanları ve en büyük sermaye olan yetişmiş insan gücünü en verimli şekilde değerlendirerek şehre ve ülkeye katma değer üretmeyi amaçladıklarını belirtti.
Rektör Yardımcısı Kadir Saltalı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Seyhan
Taş ve DOĞAKA Uzmanı İbrahim Başar
Saydam da birer konuşma yaparak projeye ilişkin bilgiler verdi.
Proje yürütücülüğü İİBF öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Maraşlı tarafından gerçekleştirilen Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi 23 Kasım'da son bulacak. Bilgisayar
programlama dili bilgisi olan öğretim üyelerinin katıldığı 3 günlük kurs eğitiminin sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.
Bilgisayar,Doğu Akdeniz,Sütçü İmam Üniversitesi
22 Kasım 2018 Perşembe 13:34