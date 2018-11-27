Ktb Başkanı Bağlamış, "Asya Ülkeleri, Kayserili İşadamları İçin Büyük Fırsatlar Barındırıyor"

27 Kasım 2018 Salı 11:26



27 Kasım 2018 Salı 11:26

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TOBB ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesine katılan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, " Ülke olarak yeni pazarlara açılma hamlesine ihtiyacımız var. 5 trilyon dolarlık Asya Pazar'ı Kayserili işadamlarımız içinde büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İstanbul'da düzenlenen konferansa katılan KTB Başkanı Recep Bağlamış, " TOBB Başkanımız ve aynı zaman da CACCI Başkan Yardımcısı olan Rifat Hisarcıklıoğlu beyin dediği gibi bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, olması gereken düzeyde değil. Kayseri iş dünyası özellikle Avrupa, Arap ve Afrika ülkeleri ile yoğun ticaret yapıyor. Asya-Pasifik Ülkeleri, geleceğin uluslararası ticaretine yön verecek konuma geldiler. Bizlerde Kayserili işadamları olarak bu büyük pazarda neler yapabileceğimizi araştırmak ve o ülkelerle çok az olan ticaretimizi arttırmak için gayret göstermeliyiz. İki gün süren konferansta panellerle ve ikili görüşmelerle oldukça verimli çalışmalar yaptık. Orada bulunduğumuz süre zarfında üyelerimizi ilgilendiren ve onların ticaretine katkı sağlayacak işbirliği olanaklarını araştırdık. Edindiğimiz izlenimler ve görüşmelerimizle ilgili kapsamlı olarak üyelerimize bilgi vereceğiz" dedi.Başkan Bağlamış, " İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen ve Türk iş dünyası ile Asya-Pasifik pazarını buluşturan böyle bir ekonomi zirvesini ülkemizde yapmak çok büyük bir olay. Başta TOBB Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. CACCI yönetiminde yeniden görev alan Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyoruz "diye konuştu. - KAYSERİ