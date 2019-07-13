KTB Başkanı Çevik'ten 15 Temmuz mesajı

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milli ve onurlu direnişe dönüştüğü tarih olan 15 Temmuz 2016'ın 3. yıldönümünde, 'Hainliklerle dolu o karanlık ve uzun geceyi unutmadık ve unutmayacağız' dedi. 15 Temmuz 2016'da ülke olarak yeni bir kahramanlık destanı yazıldığını, yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi verildiğini belirten KTB Başkanı Çevik, şunları kaydetti: "15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o uzun karanlık gecede Türkiye, olağanüstü ve gayri meşru bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile devletin tüm kademelerine kanser gibi sızan FETÖ, göz bebeğimiz, Peygamber Ocağı, Türk-İslam Dünyasının gururu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki hain yapılanmasıyla darbe ve işgal girişimine kalkışmıştır. Milletin malı olan askeri araç ve silahlarla, devlet ele geçirilmeye, Türk Milleti manen çökertilmeye, korkutulmaya çalışılmış, ülke karışıklığa mahkum edilmek istenmiştir. Ruhlarını ve beyinlerini bin yıldır İslam'ı, Anadolu'dan atmak için çalışan haçlı, siyonist ve emperyalist ittifaklara satanların eylem ve planları milli ruh ile geri püskürtülmüştür. Hedeflenen oyun tutmamış, devlet-millet bütünlüğü içinde vatan işgale uğratılmamıştır. O gece 7'den 70'e her yaştan insan tek yürek olarak bayrak ve İslam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkmış, tanklar, panzerler, uçaklar, helikopterler, silahlar karşısında korkuyu unutarak, gaflete, tereddütte düşmeden, 250 şehit ve yüzlerce yaralı verilerek milli mücadele ruhu ile hain girişim bastırılmıştır. Bu kahramanlık, Türkiye üzerine oyun oynayacaklara da büyük bir mesaj olmuştur. Görüşü ne olursa olsun tüm halkımızın darbeye karşı 'tercih benimdir, geleceğimi ben belirlerim' demesi, Türkiye üzerinde emelleri olan darbe heveslilerinin en büyük kabusu olmuştur. Seçilenleri yok sayan, demokrasinin göstergesi Gazi Meclisi bombalayan, halktan beslenip, halka ateş açan bu gözü dönmüş fırsatçıların diğer terör örgütlerinden hiçbir farkı yoktur, olamaz. Bu hainlerin devletimize ve milletimize yaptıkları bir ibret vesikası olarak anılacaktır." - KONYA

Kaynak: İHA