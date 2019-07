KTB'den GTB'YE ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan KTB heyeti, iki borsa arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulundu.

Akıncı, ziyarette, borsalar arası ikili iş birliğinin geliştirilmesinin şehir ekonomilerine artı değer kattığını ifade etti.

İnşaat çalışmaları devam eden Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk projelerinde artık son aşamaya geldiklerini belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle temellerini attığımız Et Borsamızın inşaat çalışmalarında artık son aşamaya geldik. Yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerine kurulan Et Borsası, soğuk hava depoları, soğuk zincir koridorları ve monoray sistemleri ile gerekli tüm teknolojik alt yapıyı içerisinde barındıran örnek bir tesis olacak."

Akıncı, Hububat Emtia Merkezi Projesi ve Gaziantep'in geleneksel ürünlerine yönelik gerçekleştirdikleri coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

KTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı da Kayseri Hububat Ticaret Merkezi Projesi hakkında bilgiler verdi.

Arsa ihalesini aldıkları Hububat Ticaret Merkezinin, şehrin ticari hayatına katkı sunacağını aktaran İştahlı, ticaret merkezinde buğday, arpa, bakliyat, kabak çekirdeği ve ayçiçeği işi ile uğraşan işletmelerin yer alacağını ifade etti.

Akıncı tarafından İştahlı'ya günün anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: AA