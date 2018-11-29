Ktb Yönetiminden Vali Günaydın'a Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 15:01



29 Kasım 2018 Perşembe 15:01

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu üyeleri Kayseri'nin yeni Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.Vali Günaydın'a Kayseri'deki görevinde başarılar dileyen KTB Başkanı Recep Bağlamış, borsa çalışmaları ve yapacakları projeler hakkında bilgiler vererek, " Üyelerimiz dolayısıyla Kayseri'nin ekonomik anlamda gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Yapmayı planladığımız birçok projemiz var. Sayın Valimizin destekleri ile bizler ve diğer kuruluşlar güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.Kayseri'nin ekonomik, kültür ve turizm alanında oldukça başarılı bir il olduğunu ifade eden Vali Günaydın, " Kurum ve Kuruluşlar arasındaki uyum ve çalışma kültürü son derece sevindirici. Bizlerde bu ahenk içerisinde şehrimize ve güzel insanlarına hizmet edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ