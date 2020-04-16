Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı: "Risk alın, iş dünyasının yanında olun"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Ne zaman risk alacaksınız?

16.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:49
KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Ne zaman risk alacaksınız? İş dünyasının yanında olacaksanız" diye seslenerek özel bankalara da destek çağrısında bulundu.

KTO Başkanı Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak, Tüm dünya daha önce hiç tecrübe etmediği, Yeni tip koronavirüsle dinamik bir süreç yaşadığını belirtti. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 210 ülke, pandemi sürecinin sosyal ve ekonomik etkilerinden en az hasarla çıkmak için özel çabalar harcadığının altını çizen Gülsoy, önemli olan bu salgının kalıcı olumsuz etkilerinden kurtulmak ve başarıya ulaşmak için yegane yol; devlet, millet, reel ve özel sektörün dayanışma, birlik, beraberlik olduğuna dikkat çekti.

Bu zorlu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çatısı altında yer alan bankalar eşit sınav vermediğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, Finans sektörümüz ve reel sektör birbirlerinin varlık sebebidir. Pandeminin etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının gösterdiği gayret takdir toplamaktadır. Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankalar, sergiledikleri tutumla sınıfta kalmıştır. Sürekli şikayetlerin geldiği bu günlerde özel bankalarımız "Risk alıp, iş dünyasının ve üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bugünlerde yanında olmayacak ta ne zaman olacaklar? " dedi.

Saflarımızı sıklaştırmanın bugünlerde önemli olduğunu kaydeden Başkan Gülsoy, "Herkes bu salgın nedeniyle imkanları dahilinde yardımcı olmalı. Hepimiz risk alıp, insanlarımızın sağlığı korumak ve bu kötü günlerden kurtulmak için çalışmalıyız. Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ta özel bankalarla yaşanılan sıkıntıları değinmiş ve harekete geçmemelerini eleştirmişti. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Özel Bankalarımız bu zor süreçte kar odaklı yaklaşım sergilemek yerine iş dünyasına yardımcı olmalılar. Sorumluluklarını yerine getirip mağduriyet yaşanmasının önüne geçmeliler. İyi zamanda kar artırıp kötü zamanda meydana terk edip kenara çekilmek yanlış bir tutumdur. Üzerlerine düşeni yerine getirerek kamu bankalarımız gibi destek vermeliler. Ekonomimizi dinamik tutmak için gayret göstermeliyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Güncel ››KTO Başkanı Gülsoy'dan özel bankalara çağrı: 'Risk alın, iş dünyasının yanında olun' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 18:23: METROBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haber 18:22: Erzurum'da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi - Haber 18:22: Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:22: Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber