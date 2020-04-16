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KTO Başkanı Gülsoy: "Özel bankalar, sergiledikleri tutumla sınıfta kalmıştır"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, özel bankalara da destek çağrısında bulundu.

16.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:10
KTO Başkanı Gülsoy:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, özel bankalara da destek çağrısında bulundu.
Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 210 ülkenin, pandemi sürecinin sosyal ve ekonomik etkilerinden en az hasarla çıkmak için özel çaba harcadığını belirtti.
Salgının olumsuz etkilerinden kurtulmanın birlik, beraberlikten geçtiğini vurgulayan Gülsoy, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çatısı altında yer alan bankaların eşit sınav vermediğini savundu.
Pandeminin etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının gösterdiği gayretin takdir topladığına değinen Gülsoy, şunları kaydetti:
"Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankalar, sergiledikleri tutumla sınıfta kalmıştır. Sürekli şikayetlerin geldiği bir dönemde özel bankalarımız risk alıp iş dünyasının ve üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bugünlerde yanında olmayacak da ne zaman olacak? Herkes bu salgın nedeniyle imkanları dahilinde yardımcı olmalı. Hepimiz risk alıp insanlarımızın sağlığını korumak ve bu kötü günlerden kurtulmak için çalışmalıyız. Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak da özel bankalarla yaşanan sıkıntılara değinmiş ve harekete geçmemelerini eleştirmişti. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Özel bankalarımız bu zor süreçte kar odaklı yaklaşım sergilemek yerine iş dünyasına yardımcı olmalılar. Sorumluluklarını yerine getirip mağduriyet yaşanmasının önüne geçmeliler."

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Gülsoy, Kayseri, Ekonomi
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