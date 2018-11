Kto Başkanı Gülsoy ve Ktb Başkanı Bağlamış'tan Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 15:25



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Başkan Gülsoy mesajında yetiştirdiği öğrenciler ile ülke geleceğinde iz bırakan isimsiz kahramanlar olan öğretmenlerin, insanlık tarihinin en anlamlı meskelerinden birini icra ettiğini belirterek; "Toplumların kalkınmasında ve ilerlemesinde en önemli unsur, nitelikli insan kaynağıdır. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesindeki en büyük pay ise öğretmenlerimizindir. Bir ülkenin, milletin aydınlanması, gelişmesinin temel taşı olan kıymetli öğretmenlerimiz, her daim aldıkları bilgileri yeni nesillere aktaran, onların en iyi eğitimi alarak örnek bireyler olması için büyük gayretler sarf eden kişiler olmuştur. Eğitim, yalnızca belirli bir alanda değil, toplumumuzun, sosyo-ekonomik yaşantımızın her alanında ciddi bir öneme sahiptir. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin geleceği adına yapılan en büyük yatırımdır. Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiç bir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Dolaysıyla daha güzel yarınlar için her bakımdan güçlü yeni nesillere ihtiyacımız var. Bu kapsamda fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Bu vesileyle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, hayatını kaybeden öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise yayımladığı mesajında; "Fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için çaba harcayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum" dedi. Başkan Bağlamış mesajında, "Öğretmenlerimiz, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki sosyal barışın ve huzurun sağlanmasında, bireylerin sosyalleşerek toplumsal hayata hazırlanmasında ve toplumun kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında önemli sorumluluklar üstlenmektedir. İnanıyorum ki, ülkemiz, gelecek hedeflerine, öğretmenlerimizin yüksek katkılarıyla yetiştirdikleri nitelikli nesiller sayesinde ulaşacaktır. Bizi ve çocuklarımızı yetiştiren, dolayısıyla da toplumun, medeniyetimizin temelini atan öğretmenlerimizi unutmamak, onları unutmadığımızı senede bir gün de olsa onlara hatırlatmak ve mutlu etmeye çalışmak bizim görevimiz. Hayatımızda büyük emeği olan öğretmenlerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Hepimizin üzerinde büyük emeği olan öğretmenlerimizin ellerinden saygı ve hürmetle öpüyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ