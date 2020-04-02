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KTO Başkanı Öztürk'ten işletmelere "Kısa Çalışma Ödeneği" çağrısı

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Kısa Çalışma" şartlarının, korona virüs salgını nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde kolaylaştırıldığını belirterek, işletmelerin bu süreçte çalışanlarını ücretsiz izine göndermek yerine "Kısa Çalışma...

02.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:35
KTO Başkanı Öztürk'ten işletmelere
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Kısa Çalışma" şartlarının, korona virüs salgını nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde kolaylaştırıldığını belirterek, işletmelerin bu süreçte çalışanlarını ücretsiz izine göndermek yerine "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamasını kullanmaları çağrısı yaptı.

KTO Başkanı Öztürk, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını belirterek, "Firmalarımız için devletimiz tarafından uygulanan Kısa Çalışma, zor zamanlarda işverenin işçisini kaybetmemesi, işçinin de gelirinin bir nebze korunması sağlayan bir uygulamadır. Korona virüs salgını işte tam da bu zor duruma bir örnek olduğu için kısa çalışma daha da önem kazanmıştır. Bu süreçte tüm firmalarımıza çağrımız; işçi çıkarmayın 'Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasına başvuru yapın. Bu uygulamada ihtiyacınız olan destek var. Devletimiz bu zorlu süreçte kısa çalışma uygulamasının kapsamını genişleterek ve başvuru sürecini kolaylaştırarak firmalarımıza destek olmaktadır. Burada en önemli şart istihdamı korumak ve işçi çıkarmamış olmak. Faaliyetlerini azaltan veya durdurmak zorunda kalan tüm işletmeler kısa çalışma ödeneği başvurularını, Çalışma ve İşkur İl Müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapılabilmektedir. Firmalarımız İŞKUR sitesi üzerinden gerekli belgeleri temin ediyor ve doldurarak kısa çalışma ödeneğine başvuruyor. İlgili başvuru süreci tamamladıktan sonra uzmanlar tarafından gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra firmanın başvuru şartları değerlendiriliyor. Eğer şartlar sağlanıyorsa firmada veya işletmede çalışan sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı azami 3 ay boyunca işçinin hesabına yatırılıyor. Bu işletmelerimizin korona virüs ile mücadele sürecinde yaşadığı en büyük sorunların başında gelen istihdam yükünü hafifletecek önemli bir destek. Durumu uygun olan işletmeler bu desteğe müracaat etmelidir" dedi.

Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası üyelerinin kısa çalışma uygulamasına ilişkin sorularını koronadestek@kto.org.tr e-posta adresi, (0532) 404 9299 no.lu whatsapp hattı ve (0332) 221 5292 no.lu telefon hattından iletebileceklerini bildirdi. - KONYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Öztürk , Konya, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››KTO Başkanı Öztürk'ten işletmelere 'Kısa Çalışma Ödeneği' çağrısı - Ekonomi

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