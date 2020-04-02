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KTO Başkanı Öztürk'ten işletmelere "Kısa Çalışma Ödeneği" çağrısı

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde işletmelere, bu süreçte çalışanlarını ücretsiz izine göndermek yerine "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamasını kullanmaları çağrısında bulundu.

02.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:10
KTO Başkanı Öztürk'ten işletmelere
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde işletmelere, bu süreçte çalışanlarını ücretsiz izine göndermek yerine "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamasını kullanmaları çağrısında bulundu.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınından etkilenen işletmelerin, çalışanları için "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamasına başvurabileceğini belirtti.
"Kısa Çalışma Ödeneği"nin şartlarının, Kovid-19 salgını nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde kolaylaştırıldığını vurgulayan Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Firmalarımız için devletimiz tarafından uygulanan kısa çalışma, zor zamanlarda işverenin işçisini kaybetmemesi, işçinin de gelirinin korunmasını sağlayan bir uygulamadır. Kovid-19 salgını işte tam da bu zor duruma bir örnek olduğu için kısa çalışma daha da önem kazanmıştır. Bu süreçte tüm firmalarımıza çağrımız, 'işçi çıkarmayın, kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuru yapın.' Devletimiz bu zorlu süreçte kısa çalışma uygulamasının kapsamını genişleterek ve başvuru sürecini kolaylaştırarak firmalarımıza destek olmaktadır. Burada en önemli şart istihdamı korumak ve işçi çıkarmamış olmak."
Faaliyetlerini azaltan veya durdurmak zorunda kalan tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneği başvurularının, elektronik ortamda yapılabildiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:
"Firmalarımız İŞKUR sitesi üzerinden gerekli belgeleri temin ediyor ve doldurarak kısa çalışma ödeneğine başvuruyor. İlgili başvuru süreci ve uzmanlar tarafından gerekli incelmeler tamamlandıktan sonra firmanın başvuru şartları değerlendiriliyor. Eğer şartlar sağlanıyorsa firmada veya işletmede çalışan sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı azami üç ay boyunca işçinin hesabına yatırılıyor. Bu işletmelerimizin Kovid-19 ile mücadele sürecinde yaşadığı en büyük sorunların başında gelen istihdam yükünü hafifletecek önemli bir destek. Durumu uygun olan işletmeler bu desteğe müracaat etmelidir."
Açıklamada, KTO üyelerinin kısa çalışma uygulamasına ilişkin sorularını, koronadestek@kto.org.tr elektronik posta adresi ve diğer iletişim adreslerinden yapılabileceği de ifade edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Selçuk Öztürk , Konya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››KTO Başkanı Öztürk'ten işletmelere 'Kısa Çalışma Ödeneği' çağrısı - Haberler

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