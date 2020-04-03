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KTO Başkanı Selçuk Öztürk oda üyelerini Milli Dayanışma Kampanyasına davet etti

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, tüm oda üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılmaya davet etti.

03.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:29
KTO Başkanı Selçuk Öztürk oda üyelerini Milli Dayanışma Kampanyasına davet etti
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, tüm oda üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun destek gelmeye devam ediyor.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya Ticaret Odası olarak Korona virüs salgınına karşı mücadelede yer almak, bu zor dönemde milletçe gösterdiğimiz dayanışmaya katkı vermek için tüm üyelerimizi Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin büyük bir mücadele örneği gösterdiğini ifade eden Başkan Öztürk, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü bir süreç yaşamamıza neden olan Korona virüs salgınına karşı tedbirler devam ederken hayatın da devam ettiği gerçeğini unutmamalıyız. Yaşadığımız bu zor süreçte; hükümetimiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve tüm vatandaşlarımızla ülkemizi yeniden güzel günlere kavuşturmak için birlik ve beraberlik içindeyiz. Milletçe gösterdiğimiz bu dayanışmamız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası ile perçinlenmiştir. Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlatılan kampanyanın tüm milletimizin bir kez daha kenetlenmesine vesile olacağına inanmaktayız. Bu necip milletin feraseti ile bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Konya Ticaret Odası olarak Korona virüs salgınına karşı mücadelede yer almak, bu zor dönemde milletçe gösterdiğimiz dayanışmaya katkı vermek için tüm üyelerimizi Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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