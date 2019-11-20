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KTO'da 'E- Dönüşüm' zirvesi

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen E-Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Genel Sekreteri Baki Gümüşoluk, "E-Dönüşüm ihtiyaç haline gelmiştir" dedi.

20.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:41KTO'da 'E- Dönüşüm' zirvesi
Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen E- Zirvesi'nde konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Genel Sekreteri Baki Gümüşoluk, "E-Dönüşüm ihtiyaç haline gelmiştir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde KSMMMO tarafından E-Dönüşüm Zirvesi düzenlendi. KTO Rifat Hisarcıklıoğu Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, "Ülkemizde bankacılıktan belediyeciliğe kadar neredeyse hayatımızın her alanında e dönüşüm başlamış durumdadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayan kurum ve kuruluş kalmadı. Değişmenin külfetine katlanamayanlar, değişememenin bedelini ödüyorlar. Öncesinde uzun sıralar beklediğimiz, kuyruklarda vakit öldürdüğümüz bankalarda ve kamu kurumlarında artık e-bankacılık ve e-devlet üzerinden oturduğumuz yerden yapabilme şansına sahip olduk" dedi.

KSMMMO Genel Sekreteri Baki Gümüşoluk da, "Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler kamu ve özel işletmeler tarafından yürütülen finansal süreçlerin kontrolü elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Sağlıktan bürokrasiye, ticaretten iletişime kadar pek çok sektörde hızla yaşanan bu elektronikleşme sürecine e dönüşüm denmektedir. Elektronik dönüşüm olarak adlandırılan süreci, işletmelerin yürüttüğü ve neredeyse tüm sektörlerin sorunsuza yakın bir şekilde kullanmasını mümkün kılmıştır. Öyle ki günümüzde rekabet ortamında uygulama süreçlerinin kusursuzlaşması işletmeler için sadece bir artı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Kara 'Yasal mevzuat değişiklikleri', Bilişim Uzmanı Yakup Özer de 'Dijital dönüşüm' konulu sunum yaptı. - KAYSERİ

Kayseri, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: İHA

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