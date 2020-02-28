KTO'DA Genç Girişimciler Kahvaltı ve Eğitim Programında Buluştu

Körfez Ticaret Odası genç girişimciler icra kurulu tarafından organize edilen kahvaltı programı sonrasında Finans uzmanı Çağlayan Ateş tarafından finans eğitimi verildi.

Körfez Ticaret Odası'ndaki çalışmaları ile göz dolduran genç girişimciler icra kurulu üyeleri organize ettikleri programda Körfez'de bulunan genç girişimciler ile biraraya geldi. Programda KTO oda genel sekreteri Berat Nas oda faaliyetleri ve oda hizmetlerini detylı olarak genç girişimciler ile paylaştı

ÖZTÜRK '' GELECEK BURDA''

Kahvaltı programında genç girişimciler ile biraraya gelen KTO Başkanı Recep ÖZTÜRK '' odamızda genç girişimciler kurulunun çalışmalarını takdir ile takip ediyorum, bugün yaptıkları organizasyona baktığımızda burada heyecanlı, başarılı ilimize, ülkemize katkı sunaca pırıl pırıl gençler görüyorum biz oda olarak sizlere her alanda destek vermeye hazırız. Gelecek sizlersiniz hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz' 'dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLER KENDİLERİNİ ANLATTI

Kahvaltı programı sırasında KTO genç girişimciler kurulu üyeleri kendileri ve firmaları ile ilgili 2'şer dakikalık sunumlar gerçekleştirirken kahvaltı programı sonrası kartvizit alışverişi yaptılar. Program sonrası ise finans uzmanı Çağlayan ATEŞ tarafından eğitim verildi.

2019 EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMEZİ VE 2020'YE YANSIMASI KONUŞULDU

Finans uzmanı Çağlayan Ateş tarafından genç girişimciler kuruluna yönelik verilen eğitimde girişimcilerin finansmana erişimi ve finansman kaynakları,2019 yılı Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve 2020'ye yansıması konuları genç girişimciler ile paylaşıldı.