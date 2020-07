KTO'da Turizm Sektörü Kredileri Konuşuldu

Kayseri Ticaret Odası (KTO), 40. Meslek Komitesi Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri ve Benzeri Hizmet Firmaları üyelerine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya konuk olan Kamu Bankaları Bölge Müdürleri, meslek komitesi üyelerine ve sektör temsilcilerine Turizm Acentelerine yönelik çıkarılan krediler ve kredi destekleri konusunda bilgiler verdi.

Kayseri Ticaret Odası, meslek komitelerinin sorunlarına yönelik konusunda uzman kişileri konuk ederek istişare toplantısı yapmaya devam ediyor. 40. Meslek Komitesi Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri ve Benzeri Hizmet Firmaları üyelerinin talebi üzerine Temmuz Ayı Olağan toplantısı geniş katılımlı olarak yapıldı. Toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, konuk olarak Halk Bankası Bölge Müdürü Hakan Yılmaz Kefkir, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Serdar Eldemir ile Vakıfbank Bölge Müdür Yardımcısı Koray Ünal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart ile üyeler ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 40'ncı meslek komitesi üyelerinin banka kredilerinden yeterince yararlanamadıklarını iletmeleri üzerine böyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üyelerimizin her türlü sıkıntılarının çözümü için çalışıyoruz. Banka bölge müdürlerimizi odamıza davet ederek üyelerimizle buluşturduk. Her türlü sorun ve sıkıntılarını iletmelerini istedik. Bu zorlu süreçte yanımızda olan Kamu Bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz Türk milleti olarak iyi günümüzde değil, zor günümüzde yanımızda olanları unutmayız. Özel bankalarımıza her platformda elinizi taşın altına koyun diye defalarca dile getirdik. Kamu Bankalarımız canla başla esnafımızın ve KOBİ'lerimizin yanında oldular. Ellerinden gelen her türlü desteği verdiler. Finansa erişimde yanımızda oldular. Verdikleri ve verecekleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda Pandemi sürecinin başından itibaren Banka olarak neler yaptıkları konusunda bilgiler veren Halk Bankası Bölge Müdürü Hakan Yılmaz Kefkir, "3 Kamu Bankası olağanüstü çaba sarf etti. İstihdamı artırmaya çalıştık. Yerli üretimi destekleyerek ülkemizin yerli kaynaklarını yurt içinde kalması için kredilendirmeler yaptık. Konut ve inşaat sektörüne zarar fiyatlandırmaları yaparak sektörün hareketlenmesi adına destek verdik. Bu verdiğimiz destek çarpan etkili bir tüketim oluşturdu. Piyasaya bir hareket kazandırdı. Küçük esnafımıza yardımcı olduk. Sosyal hayatın canlanması için 10 bin lira üst limitli binlerce vatandaşımıza paralarını verdik. Mesai kavramı gözetmeksizin başvuruların arka planında çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bize yetmek adına elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziraat Bankası Bölge Müdürü Serdar Eldemir ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Kendi banka bilançomuzdan önce ülke bilançosunu ön plana aldık. Bu bizim temel prensibimiz oldu. Para kazanacağımız işlerde bile feragat ettik. İşletmeler nasıl ayakta kalabilir, nasıl destek olabiliriz gözüyle baktık. Bugünde bu bakış açımız devam ediyor. İthalatı azaltabilecek, ihracatı artırabilecek alanların tamamını eskisinden daha çok destekleyeceğiz. Belirli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda yurt için talebin canlandırılması noktasında paketler açıklandı. Ziraat Bankası olarak 3 milyon kişiye kredi verdik. Biz kamu bankaları olarak covid süresince elimizi taşın altına koyduk."

Eldemir, Turizm sektörüne yönelik 3 paket sunduklarını ifade ederek, "Seyahat acentelerine yönelik işe devam kredisi, Turistik restorant kafeterya işletmelerine yönelik bir KGF destekli kredi paketi sunduk. Üçüncü pakette bireylerin tatil yapabilmesine yönelik acenteler düzeyinde 10 bin liraya kadar olan tüketici kredisi sunduk" dedi. Toplantıda söz alan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart, kamu bankalarının turizm sektörüne destek sunmak üzere çıkardığı 'Tatil Destek Kredi Paketi' yaşanan sıkıntıları dile getirerek; "Kayseri'de 100'e yakın seyahat acentesi var. Kredi paketinden 4 seyahat acentesinin yararlanıldığı bilgisi verildi. Yerel ve bireysel olarak Bizler kendi operasyonlarımızı yaptığımız için bu kredi paketinden yararlanabiliyor muyuz" diye sordu. 'Tatil Destek Kredi Paketi' konusunda sorulan soruya cevap veren Halk Bankası Bölge Müdürü Hakan Yılmaz Kefkir, "Pakette sunulan hem avantajlı faiz oranı, hem bir taksitin bankamız tarafından bir taksitinde turizm acentesi tarafından ödenmesi gibi özellikli bir durum var. Hal böyle olunca biz ilk etapta bu paketi piyasaya sunarken en tabana yaygın, en ücra köşeye ulaşabilen en büyük firmalarla anlaşmaya başladık. Bunlara her geçen gün yenileri eklenecek. Turizm acente sayısı 6'ya ulaştı. Gelen talepleri süreç içerisinde değerlendirip şartlar uygun olduğu müddetçe her acentemize kapımız açık olacak" dedi. KTO Başkanı Gülsoy, konu üzerine Kayseri'de yerel ve bireysel olarak hizmet veren turizm acentelerinin de paketten yararlanmaları için Kamu Bankalarının Genel Müdürlükleriyle konuyu görüşeceğini bildirdi. KTO Başkanı Gülsoy, Banka müdürleriyle sık sık biraraya gelerek üyelerinin yaşadıkları sorunları ilettiğini belirtti. 'Bankaların limit yok' şeklinde üyelerden gelen sıkıntıların yanlış anlaşıldığını belirten Gülsoy, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve odaların Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerde yüzde 28'ine biz kefiliz. Dünyanın hiçbir yerinde üyesine kefil olan bir sivil toplum kuruluşu olmaz. En az 500 milyar liraya biz kefil olduk. Kayseri özelinde KGF destekli 2.5 milyar TL Kamu Bankalarımız kredi kullanımı sağladılar. Şimdi kimseye limit yok diye bir şey yok. Üyelerimizin bütün sıkıntılarına kamu bankalarımız ellerinden geldiği kadar yardımcı oldular" diye konuştu.

Ziraat Bankası Bölge Müdürü Serdar Eldemir de üyelerden gelen bankalardaki limit sıkıntısı ile ilgili soruları yanıtladı. Eldemir, "Elimizde limit fazla kaldı. Haziran ayında limiti harcayabileceğimiz müşteri aradık. 'Limit yok^' cevabını vereceğimiz hiçbir müşterimiz kalmasın diye hareket ettik. Eğer bize başvurduğu halde alamadıysa çözemediğimiz bir takım sorunlardan kaynaklanmıştır. Niyahetin de biz herkese uygun kredi vermeye çalışıyoruz. Ama bir yandada mevduatını koruduğumuz mudilerimiz var. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Çözülebilecek konular var ama bir kısmını kanunen aşamıyoruz. Limit yok cevabını alan müşterimiz kaldığını düşünmüyorum. Hemen herkese kredi verdik. Prensibimiz şuydu. 'Az olsun ama mutlaka faydalansın' ve faydalandırdık. Biz 2 bin kişinin üzerinde kredi kullandırdık" dedi. Toplantıda seyahat acentelerinin yetkilileri, kredi konularında bankalarla yaşadıkları sorunları bölge müdürlerine ileterek çözümü noktasında yardımcı olmaları talebinde bulundu. KTO Başkanı Gülsoy toplantıya katılan üyelerine ve sektör temsilcilerine ekmeklerine sahip çıktıkları için teşekkür etti. Gülsoy, "İnşallah pandemi atlatıp güzel günler göreceğiz. Daha çok karlılık oranı olacak. Hayat standartları daha da çok yükselecek. 2020 yok diyorlar ama var. İçinde yaşıyoruz. Daha da var olması için mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ