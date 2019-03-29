Kto'dan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısına Ziyaret

Kaynak: İHA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu makamında ziyaret etti.Ziyarette KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Köksal Hacı Bekir Kuzucu ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Okutan eşlik etti. Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunları ve olası çözümleri yollarının görüşüldüğü ziyareti değerlendiren Başkan Gülsoy; "Kayseri Ticaret Odası Yönetimi olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, sektörlere yönelik belirlenen sorun ve çözüm önerilerine ilişkin olarak ilgili makamların kapısını çalıyoruz. Bu kez de, kıymetli hemşehrimiz Sayın Bakan yardımcımızı ziyaret ederek, Kayseri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren konuları kendileriyle paylaştık. Kendisi de, Kayseri'nin ekonomisine katkı sunacağına inandıkları projeler üzerinde çalışıldığını aktardı. Bakan Yardımcımızın, şehrimizle ilgili projelerdeki heyecanı bizleri fazlasıyla mutlu etti. Biz de, Oda olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vererek, Kayseri'yi bir adım daha ileriye götürecek her türlü çalışmada yer almaya hazır olduğumuzu belirttik. Kendilerine gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ise, Kayseri'nin tarımla ilgili beklentilerini ileten KTO yönetimine, bu konuda çalışmalar yapıldığını, zamanla iyileştirmelere de gidileceğini ifade ederek; Kayseri'nin gelişimi için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi.KTO Yönetimi daha sona Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan'ı ziyaret etti. Genel Müdürlüğün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Gülsoy, Genel Müdür Özkan Kayacan'ı yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. - KAYSERİ