Kto Halı ve Yer Kaplamaları Ticareti Komitesi Üye Seçimi Gerçekleşti

29 Kasım 2018 Perşembe 14:56



29 Kasım 2018 Perşembe 14:56

Nisan 2018 Oda Organ Üyeleri Seçimlerine, grup yeter sayısına ulaşamadığı için katılamayan Kayseri Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi (Halı ve Yer Kaplamaları Ticareti), geçtiğimiz Cumartesi günü seçime gitti.Grup üye yeter sayısını tamamlayan 18. meslek komitesi, tek liste ile seçime giderek oy çokluğuyla 5 asil ve 5 yedekten oluşan komite üyelerini oluşturdu. Ayrıca 2 komite üyesi de Kayseri Ticaret Odası Meclisi'nde yerini aldı.Seçilen Meclis ve komite üyelerini tebrik eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Halı ve Yer Kaplama Ticareti komite üyelerimizin de aramıza katılmasıyla 40 meslek komitemizi, 41'e tamamladık. Komite üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Gerek kendi içlerinde gerekse odamız diğer organlarıyla uyum içerisinde güzel işler başaracaklarına inanıyorum. Rabbim birliğimizi bozmasın, üyelerimiz için, şehrimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin " diye konuştu.Seçim sonucunda Mecliste yer alan isimler:"Asil Üyeler : Murat Kanıcıoğlu, Kağnıcıoğlu Halı, Esse Halı Mobilya Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited şirketi.Yedek Üyeler: Köker El Sanatları Dokuma Tekstil Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ulukaya Halıcılık Kuyumculuk İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi."Meslek Komitesinde yer alan isimler:"Asil Üyeler : Murat Kanıcıoğlu - Kağnıcıoğlu Halı, Esse Halı Mobilya Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited şirketi, Köker El Sanatları Dokuma Tekstil Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ulukaya Halıcılık Kuyumculuk İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited ŞirketiBaşmısırlı Halı Erkan Başmısırlı. Yedek Üyeler: Mehmet Kızılviranlıoğlu Ateş Halı, Sandıkçıoğlu Ticaret Adnan Sandıkçıoğlu, Türkan Sundu Ekinci Sundu Halı, Özger Halıcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İhsan Canleblebici Halı Sarayı." - KAYSERİ