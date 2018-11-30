Kto Karatay'da "Travma ve Hastane Öncesi Görüntüleme" Sempozyumu"

30 Kasım 2018 Cuma 17:48



30 Kasım 2018 Cuma 17:48

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği'nin (PESAD) katkıları ile "Travma ve Hastane Öncesi Görüntüleme" sempozyumu düzenlendi.KTO Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Türkiye'de ilk defa hastane öncesi görüntüleme tekniklerine yönelik kursun da verileceği sempozyuma katılım yoğun oldu. Paramedik alanında birçok uzman ve akademisyeni bir araya getiren ve XV. Paramatik Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı da kapsayan sempozyum 2 Aralık Pazar tarihinde sona erecek.Sempozyumda konuşan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, paramedik eğitiminin önemine vurgu yaparak, lisans düzeyinde eğitim konusunda dünyada çeşitli çalışmalar yapıldığını aktardı. Prof. Dr. Özkalp, paramediklerin hekimler dışında ilaç uygulaması yapabilen tek meslek grubu olduğunu belirtti.Sempozyumun alana katkılar sağlaması temennisi ile konuşmalarına başlayan PESAD Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Semra Çelikli ise, "Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak adına kurulan PESAD, ilk ve acil yardım programlarının eğitimle ilgili problemlerini çözmek adına, eğitimde standardizasyonu sağlayacak çalışmaları ile alana katkılar sunmayı amaçlamaktadır" diye konuştu.Konya Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin de, KTO Karatay Üniversitesi'nin sağlık alanında nitelikli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti."Hastane Öncesi Tramvalı Hastanın Transportu" konusunda katılımcılara sunum yapan Paramedik Hasan Basri Kızıldağ, "Hastane öncesi tıp alanında istenilen düzeyi yakalamak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. Gerçekleştirilen sempozyum ile de geleceğin meslek temsilcileri ile akademik bilgi birikimine sahip insanlar buluşarak, tecrübelerini aktarma fırsatı bulmuştur" ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin farklı şehirlerinden akademisyen ve paramediklerin sunumları ile katkı sağladığı ve 3 gün sürecek olan sempozyumun, hastane öncesi görüntüleme teknikleri konusuna yeni bir bakış açısı kazandırması hedefleniyor. - KONYA