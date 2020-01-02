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KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım eli

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri ile KTO Karatay Üniversitesi Ahbap Topluluğu öğrencileri, doğuştan işitme engelli Kululu ikiz kardeşlere işitme cihazı hazırlayarak yeniden duymalarını sağladı.

02.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:08 KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım eli
Ticaret Odası (KTO) Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri ile KTO Karatay Üniversitesi Ahbap Topluluğu öğrencileri, doğuştan işitme engelli Kululu ikiz kardeşlere işitme cihazı hazırlayarak yeniden duymalarını sağladı.

Anadolu kültür hazinesinin yardımlaşma bilincini, teknolojinin olanaklarıyla buluşturan KTO Karatay Üniversitesi, "Bir Küçük Mutluluk" Projesiyle Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan işitme engelli ikiz kardeşlere şifa oldu. Sosyal medyada yer alan çağrıya kayıtsız kalmayan KTO Karatay Üniversitesi Ahbap Topluluğu öğrencileri, konuyu KTO Karatay Üniversitesi Odyoloji Bölümü akademisyenlerine aktardı. KTO Karatay Üniversitesinin cihazlar için sponsor olmasının ardından aile üniversiteye davet edildi. Odyoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri, ikiz kardeşler için işitme cihazı hazırladı. Doğuştan işitme engelli olan Kululu ikiz kardeşler, kendileri için hazırlanan cihazlar sayesinde yeniden duymaya başladı. Doğuştan işitme engelli olan çocuklarının duyduğunu gören baba, büyük mutluluk yaşarken onları yalnız bırakmadıkları ve verdikleri destek için KTO Karatay Üniversitesi Odyoloji Bölümü akademisyenleri, öğrencileri ve KTO Karatay Üniversitesi Ahbap Topluluğu'na teşekkür etti. - KONYA

Karatay Üniversitesi, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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