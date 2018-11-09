KTO Özel Öğrencilere Yönelik Proje Başlattı

Türkiye'nin en önemli vakıflarından olan Anadolu Vakfı ve Gülünce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde özel çocuklar ve ailelerine yönelik olarak farkındalık yaratmak amacıyla el hijyeni konulu bir eğitim ve sonrasında çocuklara yönelik olarak birebir ön değerlendirmelerde bulunarak önemli bir projeye imza attı.

EL HİJYENİ VE GRİP DETAYLI OLARAK ANLATILDI

Anadolu Vakfı Hastanesi Anadolu Sağlık Merkezi Dahiliye Uzmanı Doktor Fatih Bülün tarafından verilen seminde Gülünce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve öğrencileri ve aileleri hazır bulunurken Bülün el hijyeni ve griple ilgili doğru uygulamaları ve doğru bilinen yanlışları katılımcılarla detaylı olarak paylaştı.

ÖZEL ÖĞRENCİ VE VELİLER İLE BİREBİR GÖRÜŞÜLDÜ

Seminer sonrası sorulan soruları büyük bir özveri ile cevaplayan Bülün program sonrası özel ailelerin çocukları ve velileri ile birebir görüşmeler yaparak özel öğrencilerle ilgili ön değerlendirmelerde bulundu. Özel öğrenci velilerine önemli tavsiyelerde bulunan Bülün organizasyona olan ilgi için Körfez Ticaret Odası ve Gülünce Özel Eğitim Merkezi'ne teşekkürlerini iletti.

ÖZTÜRK '' ANADOLU VAKFI İLE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Programın açılışında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada Anadolu Vakfı gibi büyük bir vakıfla ilçemizde bulunan özel eğitim veren kuruluşlarda bu eğitim ve ön değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. İlk olarak Gülünce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile başlattığımız projemiz diğer kurumlarla da devam edecektir. Bugün burada özel öğrencilerimiz ve aileleri ile birarada olmanınve böyle hayırlı işlere vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. Meclis Üyemiz ve Eğitimci Sayın Fatih Uykuna Teşekkürleri sunuyorum'' dedi. Gülünce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Fatih Uykun ise yapılan organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Körfez Ticaret Odası ile her zaman işbirliğimiz sürecektir'' dedi. Program sonunda velilere programın amacına uygun olarak hazırlanan hediyeler dağıtıldı.