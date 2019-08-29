KTO ve Simya Koleji Protokol imzaladı

Bu Kapsamda son olarak Körfez'de 2019-2020 eğitim yılında hizmete başlayacak olan Simya Koleji ile protokol imzalandı.

İMZA TÖRENİ KALABALIKTI

Körfez Ticaret Odası'nda yapılan imza törenine Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim ve meclis üyeleri Simya Koleji ortaklarından Cihan Atik ve Deniz Kara Kaya katılım sağlarken Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk imza töreninde ''Körfez ilçede tanınan ve sevilen hocaların girişimi ile eğitim öğretim hayatına başlayacak olan Simya Koleji'nin Körfez'e yeni bir soluk getireceğine inaniyoruz'' dedi.

KTO ÜYELERİ SİMYA KOLEJİ'NDE YÜZDE YİRMİ İNDİRİMLİ YARARLANACAK

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Simya Koleji Ortaklarından Cihan Atik '' yaptığımız bu anlaşma ile Körfez Ticaret Odası üyeleri ve çalışanları Simya Koleji'nden yüzde yirmi avantajlı olarak yararlanabilecekler. Tecrübeli kadromuz ve fiziki altyapımızile 2019-2020 yılı eğitim öğretim hayatına hazırız. Tüm Körfez Ticaret Odası üyelerini ve çalışanlarını okulumuza tanışmaya bekliyoruz'' dedi. Simya Koleji ile Körfez Ticaret Odası arasındaki protokol 1 yıl süre ile geçerli olacak olup Simya Koleji ortaokul ve Lise düzeyinde eğitim verecektir.