KTO'ya ziyaretler

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan ile yönetiminden oluşan heyet, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'a ziyarette bulundu.TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyesi ve aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve KTO yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette, ATHİB tarafından 2012 yılından bu yana hem bünyesinde faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin arttırılması ve oluşturdukları katma değeri arttırmak hem de başta bölgede kurulu üniversiteler olmak üzere Türkiye genelindeki öğrencilerin becerilerini desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması detayları konuşuldu.ADASO Başkanı ve beraberindeki heyetin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gülsoy, ihracatın artırılmasında tasarımın çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.Başkan Gülsoy, Bu konuda gençleri cesaretlendiren ATHİB heyetine teşekkür ederek; "Gençler hayal etsin, ATHİB hayalleri gerçeğe dönüştürsün" ilkesiyle genç tasarımcıların tasarımlarını ve hayallerini dokumaya dönüştüren Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği çok kıymetli bir iş yapıyor. Böylesine güzel bir işin bir ucunun da Kayseri'ye dayandırılmasından ayrıca memnun olduk. Devir teknoloji devri, çağa ayak uydurmak için her sektörün teknolojiyi kendisine entegre etmesi gerekiyor. Özellikle tasarım konusunda çağı yakalarsak ihracat rakamlarımızda istediğimiz noktalara daha rahat ulaşacağımıza inanıyorum. Mobilya sektörünün ön planda olduğu şehrimizde de tasarım ilerlemiş durumda. İnşallah daha da iyi noktalara geleceğiz" diye konuştu.Yarışma hakkında bilgiler veren ADASO Başkanı ve ATHİB Başkanı da en önemli yatırımın insan kaynağına yapılan yatırım olduğunu belirterek, 8. kez yapılan bu yarışmanın meyvelerini yakın zamanda toplayacaklarına inandıklarını ifade etti. - KAYSERİ