KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy: "Destek paketleri piyasalara olumlu olarak yansıyacaktır"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açıklanan yeni teşvik paketleri ve kredi kartlarındaki taksit sayısının artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak; "Piyasaların şuandaki durağanlığını atlatacak ve bu paketler içerisinde ekonomimize katkı sunacak" dedi.



Ekonomik paketlerin piyasalara olumlu olarak yansıyacağını kaydeden ve bu paketlere destek verenlere teşekkürlerini ileten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Ekonomik paketlerde açıklanan destekleri olumlu buluyoruz. Çıkartılan paket içerisinde 5-50 milyon arasında kredi kullanımı var. 6 ay ödemesiz 36 ay taksitle olanlarınkine TÜFE + 4, 48 ay taksitlendirmede yine 6 ay ödemesiz TÜFE + 4,5 olarak uygulanıyor. Tabi bunun da en güzel tarafı şu; 6 ayda bir yeniden değerlendirmeye alınıyor ve kullanılan kredinin de o yıl içerisindeki TÜFE oranından hesaplanıyor. Bu paketlerin piyasaya canlılık getireceğini, KOBİ'lerimizin biraz daha işlerini geliştirmesini ve istihdama ve piyasalara katkı sunacağına inanıyoruz. Biran önce de enflasyon oranlarının düşmesi gerekiyor, daha canlı ve güzel bir şekilde insanlarımız, işletmelerimiz faydalansın. Buna destek veren 12 tane bankamız var, hepsine destek veriyoruz. Bunların da inşallah önümüzdeki günler içerisinde de artılarını daha iyi göreceğiz diye düşünüyorum" dedi. Mobilya ve bazı sektörlerde kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının da piyasalara olumlu yansıyacağının altını çizen Başkan Gülsoy konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Taksit sayılarının artırılması da güzel bir olay. Şuanda 2018'in ikinci yarısından bu yana yaşadığımız durgunluk ve sıkıntıları aşacağımıza, piyasaların canlanacağına, istihdama ve ekonomiye katkı vereceğine inanıyoruz. Mobilyada 18 aya kadar taksitlendirme ve çoğu sektörde taksitlendirme sayılarının artırılması piyasalara bir canlılık getirecek. Hem tüketici için, hem işletmelerimiz için hem KOBİ'lerimiz hem de üreticilerimiz için fayda sağlayacağını düşünüyorum. Piyasaların şuandaki durağanlığı atlatacak ve bu paketler içerisinde ekonomimize katkı sunacak. Olumlu olarak karşılıyoruz. Bu paketleri çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Destek paketleri piyasalara olumlu olarak yansıyacaktır. Biliyorsunuz bu kredi kartı taksitlendirilmesi bizim talebimizdi. Kayseri'de 2018 yılında yaptığımız Reel Sektör ve Finans Sektörü Buluşmalarında bunu birinci ağızdan da banka müdürlerimiz, genel müdürlerimize de bizatihi söylemiştik. Bu istek ve taleplerimizin de karşılanması, cevap bulması da bizi de ayrıca onurlandırmış oldu." - KAYSERİ

Kaynak: İHA