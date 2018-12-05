Kto Yüksek İstişare Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan ve Kayseri
Ticaret Odası (KTO) bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı.
KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ticaret ve sanayi alanında önde gelen iş insanlarının oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığında bir araya geldi.
Yüksek İstişare Kurulu başkan yardımcılarının belirlendiği toplantıda, düzenli periyotlarla bir araya gelinerek Kayseri için neler yapılabilir konusunda çözüm yolları aranmasına karar verildi.
Toplantıda, kurul hakkında bilgiler aktaran Başkan Gülsoy, şunları kaydetti:
"5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu uyarınca oluşturulan Yüksek İstişare Kurulumuzun çalışma usul ve esasları yine 5174 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Kanuna göre her ne kadar yılda 2 kez toplanmış olmak yeterli kılınsa da bu kurulun gerçek manada işlevsel olarak faaliyette bulunması için ayda bir yahut iki ayda bir toplanmasından yanayım. Yüksek İstişare Kurulumuz öncelikle odamızda iç ses, daha sonra ise ilimizde yükselen ses olmalıdır. Bu kapsamda şehrimizin eksik olduğu konularda iyileştirmeler için ne yapılabilir hususunda kendi içimizde ortak akılda buluşabilmeliyiz. Hepiniz ticaretin içinden gelmiş, şehrimizin ticaretine, ekonomisine, marka değerine katkıları olan, işinde duayen isimlersiniz. Bundan sonraki süreçte inşallah sizlerin de görüşleriyle daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum."
Türkiye,Kayseri
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:21