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KTSO Başkanı Varlı, gazetecilerle bir araya geldi

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ahmet Varlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

13.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54KTSO Başkanı Varlı, gazetecilerle bir araya geldi
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ahmet Varlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Varlı, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basının, bir ülkenin en önemli kurumlarından birisi olduğunu söyledi.
Özellikle Kırıkkale gibi Anadolu şehirlerinde yerel basının ayakta durması gerektiğini dile getiren Varlı, "Bizler oda olarak yerel basınımızın ayakta durması, vatandaşlarımızın almasını sağlaması adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her zaman sizlerle iyi ilişkiler yürütmeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah yine ilişkilerimizi en üst seviyede tutmaya çalışacağız. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır." diye konuştu.
Varlı, bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşları bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu kaydetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Ahmet Varlı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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