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KTSO'da e-fatura ve e-arşiv uygulamaları semineri

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), kentteki mali müşavir, muhasebeci ve işletme temsilcisine e-fatura ve e-arşiv uygulamalarıyla ilgili seminer düzenledi.

22.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:04 KTSO'da e-fatura ve e-arşiv uygulamaları semineri
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), kentteki mali müşavir, muhasebeci ve işletme temsilcisine e-fatura ve e-arşiv uygulamalarıyla ilgili seminer düzenledi.
Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliğiyle ortak hazırlanan seminerde, muhasebe mesleğinde dijital dönüşüm özellikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale gelecek e-fatura ve e-arşiv uygulamalarının mali müşavir, muhasebeci ve işletme temsilcileri ile mükellefler için sorunsuz yürütülmesi amacıyla eğitimler verilirken, dijital sistemin detayları ve kullanım metotlarından bahsedildi.
E-defter, e-fatura,e-belge, e-bordro, e-mutabakat, e-yedekleme ve ilgili vergilendirme sistemleri ile e-dönüşüm düzenlemeleri hakkında örnek gösterimler yapılarak, uygulamalı anlatıldı.

Dijital Dönüşüm, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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